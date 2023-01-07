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عربي-دولي

مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا.. هذه قيمتها

Lebanon 24
07-01-2023 | 00:30
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أعلنت واشنطن انها ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار أمس الجمعة، وقال البيت الأبيض إنها أكبر حزمة مساعدات لكييف حتى الآن.

 

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المساعدات التي سيكشف البنتاغون عن تفاصيلها لاحقا، ستشمل مركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي" وناقلات جنود ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

 

بدوره، أفاد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الصحافيين أن مركبات "برادلي" "مهمة للغاية فيما يتعلق بالقدرة على ما نطلق عليها حرب مناورات بالأسلحة المشتركة"، التي قال البنتاغون إنه سيدرّب القوات الأوكرانية عليها.

 

وذكر كيربي بأن المركبات "مرتبطة بشكل كبير بالحرب التي نراها على الأرض حاليا وما نتوقع بأن نراه خلال أشهر الشتاء".

 

 

بدوره، أفاد الناطق باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر بأن "برادلي" "ليست مدرّعة بل قاتلة مدرّعات".

 

وأضاف "نحن على ثقة بأنها ستساعدهم في ساحة المعركة".

 

ولطالما طالب الأوكرانيون بتزويدهم بأسلحة ثقيلة تشمل المدرعات، إلا أن البلدان الغربية ترددت في إرسالها خشية الانزلاق أكثر في الحرب أو استفزاز روسيا. (سكاي نيوز)

 

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