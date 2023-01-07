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عربي-دولي

الحوثيون يختطفون مذيعة يمنية.. والتهمة ولا أغرب!

Lebanon 24
07-01-2023 | 02:00
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ترددت أنباء عن اختطاف الحوثيين المذيعة التلفزيونية أشواق اليريمي جنوبي صنعاء أثناء محاولتها السفر.

 

وقالت مصادر حقوقية، إن مسلحين حوثيين اقتادوا المذيعة أشواق اليريمي برفقة اثنين من زملائها إلى إدارة أمن منطقة بلاد الروس ومن ثم إلى أدارة أمن صنعاء التي رفضت الإفراج عنها.

 

وأوضحت المصادر، أن إدارة أمن صنعاء أبلغت أقارب المذيعة اليريمي بأن التهمة التي تسبب باعتقالها هي "السفر دون محرم"، وذلك خلال تنقل أشواق إلى محافظة ذمار جنوبي صنعاء.

 

إمداد للجرائم!

تعليقاً على الأمر، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، إن قيام مجموعة الحوثي باختطاف المذيعة التلفزيونية أشواق اليريمي، أثناء سفرها بين محافظتي صنعاء وذمار، بحجة عدم وجود محرم، واقتيادها لما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات"، امتداد لجرائم اختطاف النساء وإخفائهن قسريا على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.

 

وأوضح الارياني في تصريح صحافي أمس الجمعة، أن التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد النساء المختطفات في معتقلات الحوثيين بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحافيات وناشطات، والمئات منهن في ظروف سيئة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ للقيم والأعراف اليمنية‏.

 

كما طالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، التي قال إنها تكشف حقيقة مجموعة الحوثي باعتبارها "تنظيماً إرهابي"، وممارسة ضغط حقيقي عليها لإطلاق كافة المختطفات فورا، ووقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق النساء اليمنيات (العربية).

 

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