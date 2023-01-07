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عربي-دولي

هذا أول ما ستفعله السفيرة الأميركية الجديدة لدى موسكو

Lebanon 24
07-01-2023 | 03:00
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن سفيرة واشنطن الجديدة لدى موسكو، لين تريسي، ستعمل على زيادة عدد موظفي السفارة في موسكو، وإمكانية استعادة إصدار التأشيرات.

 

وقال برايس: "ستركز تريسي على قيادة السفارة، والحفاظ على هذه العلاقات الثنائية في وقت يتزايد فيه التوتر بشكل كبير، والعمل مع الحكومة الروسية لزيادة عدد موظفي السفارة الأميركية حتى تتمكن سفارتنا من القيام بمهامها الأساسية، ومن المحتمل حتى عودة إصدار تأشيرات".

 

كما أشار الدبلوماسي، إلى أن مثل هذه النتائج ستكون في مصلحة البلدين. (روسيا اليوم)

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