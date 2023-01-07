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عربي-دولي

في الجولة 15.. مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأميركي

Lebanon 24
07-01-2023 | 01:55
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تمكن زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي اليوم السبت، من الفوز برئاسة مجلس النواب الأميركي وذلك في الجولة الـ15 من التصويت.

 

ونجح كيفن مكارثي أخير في حصد الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأميركي.

 

ووفقا للتقارير، فقد جاء فوز مكارثي، البالغ من العمر 57 عاما، بفارق 216 – 211.

 

وأصبح قادرا على أن يُنتخب بأصوات أقل من نصف أعضاء مجلس النواب فقط لأن 5 في حزبه حجبوا أصواتهم، ولم يدعموا مكارثي كزعيم، ولكن أيضًا لم يصوتوا لمنافس آخر.

 

وجاء هذا النجاح، بعد ساعات من فشله بالحصول على الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأميركي، وذلك خلال الجولة 14 من التصويت.

 وأثارت خسارة مكارثي في الجولة 14 على الفور توتّرات قويّة داخل القاعة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

 

وفي الجولة 14، حصل مكارثي على 216 صوتا، وهي أكثر مرة كان قريبا فيها من منصب رئاسة مجلس النواب، لو لم يقف الأمر عند النائب غايتز الذي تزعم الجناح المحافظ المعارض لمكارثي.

 

ووجّه مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتّهام إلى مجموعة من النوّاب الجمهوريّين المؤيّدين للرئيس السابق دونالد ترامب والذين يُعرقلون انتخابه.

 

وعلى الرغم من عدد الأصوات التي حصل عليها مكارثي هذه المرة، إلا إنها لم تكن كافية له لرئاسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

 

وفي وقت لاحق، طلب غايتز استئناف جولات التصويت يوم الإثنين. (سكاي نيوز)

 

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