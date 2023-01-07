إعادة ترسيم المنطقة إنطلاقا من سلام سوريا

تسير سوريا نحو السلام بخطى متسارعة، خلاصة ينبغي التوقف عند مدلولاتها في ظل سلسلة وقائع قد تفضي إلى اعادة ترتيب المنطقة على اسس جديدة.

المعطى الأساس، هو الحوار السوري -التركي الذي تجاوز المدى الامني ولامس الشكل السياسي عند اجتماع وزيري الدفاع في البلدين في موسكو، والإعلان أتى من دمشق كدلالة على أن اجتماع الأسد مع اردوغان برعاية روسية بات قريبا.

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السلام يطرق باب سوريا، انتصر الأسد ونال وحدة الأراضي السورية والسيادة على كامل سوريا بعد تشظي المعارضات إلى مجموعات ومنصات متناثرة، لكن التحدي ليس، في انسحاب الجيوش والفيالق العسكرية الذي بات بحكم المؤكد، بل بتموضع سوريا ودورها المستقبلي.

يستذكر رئيس عربي براعة الأسد الأب في نسج تحالفه مع الثورة الايرانية من دون التفريط بالعمق العربي وتوازن محكوم بميزان الذهب على صعيد العلاقات الدولية. اما اليوم فالتحدي الابرز أمام الرئيس بشار الأسد هو التوفيق بين مَن وقف معه وسانده اي إيران وروسيا من ناحية ، وبين حاجة الانفتاح على الغرب وتركيا والخليج العربي من الناحية الأخرى.

الخطوة الأولى تمت بنجاح، اردوغان يريد الانفتاح على العالم العربي من خلال سوريا، فخط العبور إلى العراق ومصر وامتدادا إلى ليبيا والمغرب،يستلزم تفاهمات مع أطراف عدة أبرزها السعودية المتجهة شرقا وروسيا المتصارعة مع اميركا بالواسطة في أوكرانيا.

الحرب تراجعت في سوريا على وقع التفاهم على الغاز والنفط والثروات الطبيعية، انسحاب أميركي شامل من شرق الفرات والقضاء على قسد وشركائها في مقابل ضمانات بتصدير النفط عبر فرنسا. تركيا تعيد تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر اراضيها وتسعى إلى شراكة اقتصادية مع الخليج، اما روسيا فتحشد صوب تحالف دولي لدرء الخطر عن حدودها المهددة عبر أوكرانيا.

ما ساهم في الإسراع في الخطوات، اشتعال الداخل الايراني والذي يقول خبراء بأنه سيفضي إلى ابرام الاتفاق النووي بشروط إدارة بايدن القائمة على رد إيران إلى الداخل ونزع اذرعها العسكرية في الجوار. اما إسرائيل فتترقب الحلول قلقة على إعادة طرح منح الفلسطنيين بعض الحقوق، ما يعني تهديد هويتها الوطنية بعد عهود من الاحتلال لم تبدد ذاكرة وطنية جامعة بعنوان "انها فلسطين ولا وجود لإسرائيل".

