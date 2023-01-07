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المغرب.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب إقليم الحسيمة شمال البلاد

Lebanon 24
07-01-2023 | 07:30
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قالت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن المعهد الوطني للجيوفيزياء، السبت، إن زلزالاً بلغت شدته 5.3 على مقياس ريختر ضرب منطقة النكور بإقليم الحسيمة شمال المغرب.

وأوضح المعهد في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة "النكور" التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت على الساعة التاسعة و 12 دقيقة و 29 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي (توقيت غرينيتش+1)، وفقا لوكالة الأنباء المغربية "ماب".
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وبحسب المعهد، فإنّ "الزلزال كان على عمق 21 كيلومتراً".
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