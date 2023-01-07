من هو رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد؟

أخيراً وبعد 15 جولة تصويت، تم انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأميركي، ليل الجمعة السبت، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري.



وهنّأ الرئيس جو بايدن السبت مكارثي ودعاه إلى "الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين"، معبرا عن استعداده للعمل مع الجمهوريين وأن الناخبين ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معه.

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وبهذا انتهت حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين.



من هو مكارثي:



- ولد كيفن مكارثي في مدينة بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا في 26 كانون الثاني 1965. وهنّأ الرئيس جو بايدن السبت مكارثي ودعاه إلى "الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين"، معبرا عن استعداده للعمل مع الجمهوريين وأن الناخبين ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معه.وبهذا انتهت حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين.- ولد كيفن مكارثي في مدينة بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا في 26 كانون الثاني 1965.

- درس إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا.

- أصبح نائباً في مجلس النواب الأميركي في 2007 للمرة الأولى.

- أصبح زعيماً للأغلبية الجمهورية في مجلس النواب عام 2014.

- كان من أوائل المؤيدين لخوض دونالد ترامب السباق الرئاسي عام 2016.

- اختير زعيما للأقلية الجمهورية في مجلس النواب عام 2019.

بعد انتصار بايدن في انتخابات 2020، أيد مكارثي موقف ترامب المتمثل في إنكار فوز بايدن والمشاركة في الجهود القانونية لإبطال النتائج.

ولاحقاً، دان مكارثي اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب عام 2021.