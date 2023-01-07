دولة بارزة تُضيف 104 آلاف وظيفة.. ما هي؟

Advertisement

أضافت كندا 104 آلاف وظيفة جديدة في شهر كانون الأول الماضي، ما خفض معدل البطالة لديها بشكل ضئيل إلى 5 بالمئة لتقترب من تسجيل معدل متدن بمستوى قياسي، وفق ما ذكرته وكالة الإحصاءات الوطنية.وأفادت "إحصاءات كندا" في بيان أن نمو التوظيف جاء مدفوعاً بازدياد عدد الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً العاملين في وظائف سواء بدوام كامل بالنسبة لغير الطلبة أو بدوام جزئي بالنسبة للطلبة.وسُجّلت المكاسب الإجمالية في التوظيف في القطاع الخاص في عدة قطاعات تشمل البناء والنقل والمخازن، وهو أمر فاق التوقعات.ويعد التراجع الناجم عن ذلك في معدل البطالة والبالغ 0.1 نقطة مئوية، الثالث خلال أربعة أشهر، والذي يأتي بعد نسبة قياسية في تدنيها بلغت 4.9 بالمئة في حزيران وتموز.وكشف مسح للقوة العاملة عن زيادة في التغيّب عن العمل نتيجة المرض في وقت تجتاح الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التنفسية البلاد.في هذه الأثناء، بقي متوسط النمو في الأجور من عام لآخر أعلى من خمسة في المئة للشهر السابع على التوالي.