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توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

Lebanon 24
07-01-2023 | 10:30
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أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، عن توقف حركة الطيران بسبب سوء الظروف الجوية.

وقالت إدارة المطار في بيان لها على موقع "فيسبوك": "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م".
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وأضاف البيان: "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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