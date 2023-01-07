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عربي-دولي

فنلندا تعد الحزمة الـ 12 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

Lebanon 24
07-01-2023 | 11:00
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أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أنها تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع الفنلندي الجديد، ميكو سافولا، عبر "تويتر"، أن "الحكومة الفنلندية، تعد حزمة المساعدات الـ 12 بالشراكة مع وزارة الدفاع، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة لذلك في الأسابيع المقبلة، بحيث يتم تحديد نوعية وقيمة المساعدات المقدمة، دون تقويض قدرات هلسنكي الدفاعية".
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 وفي الـ 20 من كانون الاول 2022، أعلنت الحكومة الفنلندية عن حزمة المساعدات العسكرية الـ 11، المخصصة لقوات كييف، بقيمة 29 مليون يورو.

ومن جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا، أن أي شحنة أسلحة غربية مقدمة لقوات كييف، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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