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عربي-دولي

صحيفة: فرنسا قد تسحب قواتها الخاصة من عاصمة بوركينا فاسو

Lebanon 24
07-01-2023 | 12:30
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أفادت صحيفة "Monde" بأن فرنسا قد تسحب قواتها الخاصة المرابطة في عاصمة جمهورية بوركينا فاسو، واغادوغو.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر: "هناك تساؤلات متزايدة حول مستقبل التعاون العسكري الذي دعمته فرنسا حتى الآن في البلاد. وقالت مصادر إن قاعدة القوات الفرنسية الخاصة المتمركزة في واغادوغو منذ عام 2011 تواجه صعوبة، ويجري بحث سحبها كما لم يحدث من قبل".
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كما أفادت بأن مكتب وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أعلن في تعليقه على مقالة في مجلة "Africa Intelligence" حول احتمال سحب القوات الفرنسية الخاصة من بوركينا فاسو في فبراير الماضي، أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.

وإضافة إلى ذلك نقلت الصحيفة عن مصادرها أن تعاون بوركينا فاسو بموجب اتفاقية الدفاع مع فرنسا توقف، بالرغم من الهجمات المتزايدة من جانب الجهاديين. (روسيا اليوم) 


المصدر: روسيا اليوم
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