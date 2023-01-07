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عربي-دولي
اليونان تعزل نفسها عن تركيا بسياج بطول 180 كلم
Lebanon 24
07-01-2023
|
13:30
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قال وزير حماية المواطنين اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس، إن بلاده ستقوم بتشييد سياج بطول 180 كلم، ليعزلها عن جارتها تركيا.
وذكر الوزير، أن المجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع اليوناني (KYSEA)، قرر في وقت سابق بناء سياج على طول نهر إيفروس بالكامل.
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وأشار الوزير إلى أن بلاده ستباشر على الفور بناء المرحلة الأولى من السياج، بطول 35 كيلومترا. وقد تم بالفعل تخصيص 100 مليون يورو لهذا الغرض.
وأكد الوزير على أن الشرطة اليونانية، ألقت العام الماضي القبض على 1300 من المتاجرين بالبشر ومنعت 256 ألف مهاجر غير شرعي من دخول البلاد بشكل غير قانوني. وشدد على أن تركيا بالذات تقف خلف كافة المبادرات من هذا النوع.
وأضاف الوزير اليوناني: " يعرف جيراننا جيدا أنه لا يجوز السماح باستمرار استغلال الناس التعساء".
في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يمكن أن يستخدم صواريخ باليستية تركية قصيرة المدى من طراز "تايفون" ضد أثينا إذا "لم تحافظ اليونان على الهدوء والسكينة" ولم تغير مسار توسيع ترسانات أسلحتها. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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