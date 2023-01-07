Advertisement

عربي-دولي

اليونان تعزل نفسها عن تركيا بسياج بطول 180 كلم

Lebanon 24
07-01-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1026702-638087095255913771.jpg
Doc-P-1026702-638087095255913771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير حماية المواطنين اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس، إن بلاده ستقوم بتشييد سياج بطول 180 كلم، ليعزلها عن جارتها تركيا.

وذكر الوزير، أن المجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع اليوناني (KYSEA)، قرر في وقت سابق بناء سياج على طول نهر إيفروس بالكامل.
Advertisement

وأشار الوزير إلى أن بلاده ستباشر على الفور بناء المرحلة الأولى من السياج، بطول 35 كيلومترا. وقد تم بالفعل تخصيص 100 مليون يورو لهذا الغرض.

وأكد الوزير على أن الشرطة اليونانية، ألقت العام الماضي القبض على 1300 من المتاجرين بالبشر ومنعت 256 ألف مهاجر غير شرعي من دخول البلاد بشكل غير قانوني. وشدد على أن تركيا بالذات تقف خلف كافة المبادرات من هذا النوع.

وأضاف الوزير اليوناني: " يعرف جيراننا جيدا أنه لا يجوز السماح باستمرار استغلال الناس التعساء".

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يمكن أن يستخدم صواريخ باليستية تركية قصيرة المدى من طراز "تايفون" ضد أثينا إذا "لم تحافظ اليونان على الهدوء والسكينة" ولم تغير مسار توسيع ترسانات أسلحتها. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2023-01-08
00:21 | 2023-01-08
00:00 | 2023-01-08
23:30 | 2023-01-07
16:30 | 2023-01-07
16:00 | 2023-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website