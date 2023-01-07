أوكرانيا: روسيا تستعد لتجنيد 500 ألف جندي إضافي

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قال مسؤول استخباري أوكراني، إن موسكو بصدد استدعاء 500 ألف جندي إضافي من قوات الاحتياط خلال يناير الجاري، بعد استدعاء نحو 300 ألف في ايلول الماضي، في حين لم تؤكد موسكو النبأ حتى الآن.ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن فاديم سكيبيتسكي، وهو نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قوله، إن المجندين الجدد في الجيش الروسي سيكونون جزءا من هجمات متجددة خلال الربيع والصيف.ويعتقد الأوكرانيون أن هذه الهجمات ستقع في الشرق والجنوب.ولم تعلق روسيا على الفور على هذه التقارير.واعتبر "الغارديان" أن هذه المعلومات تظهر أنه لا نية لدى لروسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.