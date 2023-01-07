بريطانيا: إعدام إيران اثنين من المحتجين أمر بغيض

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ندد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بإعدام إيران اثنين من المحتجين وحثها على "وقف العنف ضد شعبها على الفور".وقال كليفرلي على تويتر إن "إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني على يد النظام الإيراني أمر بغيض.. المملكة المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف".