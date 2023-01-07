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عربي-دولي

بريطانيا: إعدام إيران اثنين من المحتجين أمر بغيض

Lebanon 24
07-01-2023 | 12:00
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ندد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بإعدام إيران اثنين من المحتجين وحثها على "وقف العنف ضد شعبها على الفور".

وقال كليفرلي على تويتر إن "إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني على يد النظام الإيراني أمر بغيض.. المملكة المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف".
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