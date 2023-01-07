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عربي-دولي

ألمانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين

Lebanon 24
07-01-2023 | 12:30
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دعت ألمانيا رعاياها، إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الصين التي تشهد موجة إصابات كورونا غير مسبوقة منذ 3 سنوات.

وقال مركز الاستجابة السريعة بوزارة الخارجية في تغريدة "ننصح في الوقت الحالي بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين. والسبب هو الارتفاع الحاد في الاصابات بكوفيد والنظام الصحي المنهك".
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