ألمانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين

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دعت ألمانيا رعاياها، إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الصين التي تشهد موجة إصابات كورونا غير مسبوقة منذ 3 سنوات.وقال مركز الاستجابة السريعة بوزارة الخارجية في تغريدة "ننصح في الوقت الحالي بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين. والسبب هو الارتفاع الحاد في الاصابات بكوفيد والنظام الصحي المنهك".