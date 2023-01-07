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عربي-دولي

هولندا تستدعي السفير الإيراني مجدداً بسبب إعدام متظاهرين

Lebanon 24
07-01-2023 | 14:30
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قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، إن حكومة بلاده ستستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال شهر للتعبير عن قلقها البالغ بشأن إعدام متظاهرين.

وكتب هوكسترا على تويتر: "أفزعتني عمليات الإعدام المروعة لمتظاهرين في إيران. سأستدعي السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ. وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفعل الشيء نفسه".
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وأضاف هوكسترا أن هذه الأفعال تؤكد على ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران أقوى من تلك التي يجري بحثها حاليا.
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