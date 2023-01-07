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مصر ترحب بالتوافق الليبي على مشروع الوثيقة الدستورية

Lebanon 24
07-01-2023 | 15:00
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رحبت مصر بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في إصدار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بأقرب وقت.
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واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في نيسان 2022 برعاية من الأمم المتحدة، "هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل"، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة.
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