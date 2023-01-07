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وفاة 5 مهاجرين وفقدان آخرين بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس

Lebanon 24
07-01-2023 | 12:25
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قضى 5 مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء وفقد أثر 5 آخرين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، على ما أفادت النيابة العامة في صفاقس.

وقال النائب العام بالمحكمة الابتدائية في صفاقس فوزي المصمودي إن خفر السواحل التونسي أنقذ نحو 20 مهاجراً آخرين بعد غرق قارب متهالك قبالة صفاقس، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية.
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وأوضح أن 30 مهاجراً من رجال ونساء يبلغ متوسط أعمارهم 25 عاماً ويتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن القارب قبل غرقه. ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة.
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