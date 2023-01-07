تصنيف جديد لأقوى الجيوش عالمياً وعربياً..أين موقع لبنان؟

كتب موقع "الحرة": حافظت الولايات المتحدة الأميركية على صدارة أقوى جيوش العالم في تصنيف مؤشر "غلوبال فاير باور" لسنة 2023، متبوعة بروسيا، رغم تعثرها في أوكرانيا، ثم الصين في المركز الثالث، بينما جاءت بعض الدول العربية في مراكز متقدمة في القائمة النهائية التي ضمّت 145 دولة.وتصدر الجيش المصري قائمة الدول العربية، متبوعا بالسعودية ثم الجزائر، بينما احتلت باقي الجيوش العربية مراكز متفاوتة في التصنيف الذي شهد ارتقاء أوكرانيا بسبعة مراكز كاملة.يذكر أن أوكرانيا التي تتعرض حاليا لعدوان روسي مستمر منذ 24 شباط الماضي، جاءت في المركز 15 عالميا مباشرة بعد مصر، بعد أن كانت تحتل المركز 22 في التصنيف الأخير..واستفادت أوكرانيا منذ بدء العدوان الروسي عليها من مساعدة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي تعهد مسؤولوها في عدة مناسبات، بينهم الرئيس جو بايدن بدعم أوكرانيا حتى النهاية ضد الغزو الذي بدأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.والجمعة أعلن البنتاغون عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 3.75 مليار دولار تشمل مدرعات قتالية.وكان بايدن اتفق في مكالة هاتفية الخميس مع المستشار الألماني أولاف شولتس على تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية أميركية من طراز "برالدلي"، ومربكات ألمانية من نوع "ماردر".من جهتها، قالت فرنسا الأربعاء إنّها ستُرسل عددًا غير محدّد من دبّابات القتال الخفيفة AMX-10 RC.

في المقابل، لا يزال الجيش الروسي يحاول إقناع الشباب باللحاق بمراكز التجنيد أملا في مواجهة المقاومة الأوكرانية التي أجبرته على التخلي عن الهدف الأول وهو احتلال كييف.ومع مرور الأشهر على بدء الغزو، انكشفت عدة نقاط ضعف في آليات الجيش الروسي، الذي لا يزال رغم ذلك يحتل المركز الثاني خلف الجيش الأميركي الذي تربع على عرش أقوى الجيوش منذ عقود.جاءت مصر في المركز الأول عربيا محافظة على مركزها الـ14 عالميا.وأشار التقرير المفصل عن التصنيف الذي نشره المؤشر على موقعه الرسمي إلى أن مصر من أكبر 15 قوة عسكرية عالمية.من جهتها حافظت السعودية على مركزها الـ22 عالميا، بينما جاءت ثانية على مستوى الجيوش العربية بعد مصر.وحلت الجزائر في المركز الثالث عربيا بينما احتلت المرتبة 26 عالميا.يشار إلى أن المؤشر يستخدم في التصنيف أكثر من 50 عاملا، أبرزها القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها.الجيش العراقي جاء في المركز الرابع عربيا و45 عالميا متبوعا بجيش الإمارات الذي حل خامسا عربيا و56 عالميا.وجاء الجيش المغربي في المركز السادس عربيا خلف الإمارات بينما احتل المرتبة 61 عالميا.وجاء الجيش السوري في المرتبة 61 عالميا والسابعة عربيا متبوعا مباشرة بجيش قطر الذي حل ثامنا عربيا و26 عالميا.من جانبه، حل الجيش التونسي في المركز التاسع عربيا و73 عالميا، ليليه مباشرة الجيش اليمني الذي ختم قائمة العشر دول الأقوى عسكريا على المستوى العربي و74 عالميا.وحل السودان في المركز 75 عالميا تبعه الجيش العماني في المركز 76، بينما جاء الكويت في المركز 78 عالميا متبوعا بكل من البحرين (79) وليبيا (80) والأردن (81) ثم لبنان بعيدا في المركز 111 وموريتانيا (132).