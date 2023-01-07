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ضحايا ومصابون باصطدام قطاري مترو في مكسيكو

Lebanon 24
07-01-2023 | 15:30
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سقط ضحايا وأصيب آخرون إثر اصطدام قطاري مترو في العاصمة المكسيكية، التي تضمّ حوالى 20 مليون نسمة، وفق ما أعلنت السلطات، السبت.

وبحسب المعلومات الأولية، اصطدم قطار بالآخر لأسباب لا تزال غير محدّدة في نفق يربط بين محطتي بوتريرو ولا راسا على الخطّ رقم 3 من شبكة قطارات الأنفاق التي تعبر العاصمة من شمالها إلى جنوبها.
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وغالبا ما تكون شبكة المترو في مكسيكو موضع انتقاد بسبب قلّة صيانة المنشآت. وفي مايو 2021، تسبب انهيار جسر عند مرور قطار بوفاة 26 شخصاً وجرح نحو مئة راكب.

وشبكة قطارات الأنفاق هذه التي دشّنت في 1969 تضمّ 12 خطّاً و195 محطّة وتمتدّ على 226 كيلومتراً.
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