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عربي-دولي

فرنسا تندد بإعدام اثنين من المحتجين في إيران

Lebanon 24
07-01-2023 | 16:30
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نددت وزارة الخارجية الفرنسية بتنفيذ حكم الإعدام بإيرانيين إثنين، معتبرة أنه "مقزز" وحضت طهران على "الإصغاء إلى تطلعات الشعب الإيراني المشروعة".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "لا يمكن لإعدام متظاهرين أن يشكل جواباً على تطلعات الشعب الإيراني المشروعة بالحرية"، موضحة أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "قالت ذلك لنظيرها الإيراني في 20 كانون الأول" الماضي على هامش قمة إقليمية في الأردن.
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وأضافت الوزارة: "هذه الإعدامات المقززة تضاف إلى انتهاكات كثيرة أخرى خطرة ومرفوضة للحقوق والحريات الأساسية ترتكبها السلطات الإيرانية".
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