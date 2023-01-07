في "هدنة عيد الميلاد"... دوي قصف في شوارع باخموت الأوكرانية

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سمع دوي القذائف بمحيط الشوارع شبه الخالية في مدينة باخموت الأوكرانية، مركز أعنف قتال حالي في الحرب في أوكرانيا، على الرغم من إعلان موسكو وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.وقالت موسكو، إن قواتها في أوكرانيا ستُبقي على وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين حتى منتصف ليلة السبت، على الرغم من رفض أوكرانيا لهذا العرض.وفي منشور على فيسبوك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت عشرات المواقع والتجمعات السكنية على امتداد خط المواجهة.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات تظهر أن موسكو لا يمكن الوثوق بها.وأضاف في خطاب مصور "كانوا يقولون شيئا عن وقف مفترض لإطلاق النار. لكن الحقيقة هي أن القذائف الروسية أصابت مجددا باخموت ومواقع أوكرانية أخرى".وقالت روسيا إن قواتها ردت بنيران المدفعية فقط عندما أطلقت عليها القوات الأوكرانية النيران.