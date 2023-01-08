قتلى في حادث مروري مروع في الصين

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قُتل 17 شخصاً وأصيب 22 بجروح في حادث مروري في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة.ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكوميّة عن السلطات المحلّية أنّ "الحادث المروري تسبّب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين". وأشارت إلى أنّ الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أنّ التحقيق جار لكشف سبب الحادث.وأوضحت أنّ "الحادث المروري الكبير" وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا (17,00 بتوقيت غرينتش) في محافظة نانتشانغ.وفي وقت لاحق، أصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إنّ المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًّا". وقالت إنّ "الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدّي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة".