آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينة تل أبيب ضد ما وصفوها بالتغييرات التي تجريها حكومة بنيامين نتنياهو على النظام القانوني والقضائي في إسرائيل.



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وانطلقت المظاهرات في ساحة "هبيما" حيث تجمع حسب تقديرات المنظمين حوالي 15 ألف شخص، بعد ذلك، بدأ المتظاهرون في مسيرة نحو متحف تل أبيب، وبدأوا في مسيرة مشاعل ضد الحكومة. وخرجت المظاهرة بتنظيم من بعض الأحزاب الإسرائيلية وفي مقدمتهم حزب "العمل" ورئيسته الوزيرة السابقة ميراف ميخائيلي، حيث شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجًا على خطة ياريف لافين القانونية، والتي تتضمن إصلاحات بعيدة المدى في درجة التأثير السياسي على النظام القضائي.وانطلقت المظاهرات في ساحة "هبيما" حيث تجمع حسب تقديرات المنظمين حوالي 15 ألف شخص، بعد ذلك، بدأ المتظاهرون في مسيرة نحو متحف تل أبيب، وبدأوا في مسيرة مشاعل ضد الحكومة.

وقالت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي في ساحة "بهيما": "يا لها من طاقات في ساحة هبيما خرجنا مع الآلاف من المتظاهرين الرائعين للتظاهر والصراخ بصوت واضح - لا يمكن تدمير بلادنا! سنواصل الكفاح من أجل ديمقراطيتنا".

وأعلن منظمو المظاهرة في وقت سابق أنه سيجتمع في ساحة "هبيما" جميع المعارضين "للانقلاب الذي قامت به حكومة المجرمين والذي يهدد بإيذاء جميع مواطني إسرائيل أينما كانوا، الذي سيحضره أيضا شخصيات عامة".