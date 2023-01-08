Advertisement

عربي-دولي

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

Lebanon 24
08-01-2023 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1026770-638087562080795778.JPG
Doc-P-1026770-638087562080795778.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينة تل أبيب ضد ما وصفوها بالتغييرات التي تجريها حكومة بنيامين نتنياهو على النظام القانوني والقضائي في إسرائيل.
وخرجت المظاهرة بتنظيم من بعض الأحزاب الإسرائيلية وفي مقدمتهم حزب "العمل" ورئيسته الوزيرة السابقة ميراف ميخائيلي، حيث شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجًا على خطة ياريف لافين القانونية، والتي تتضمن إصلاحات بعيدة المدى في درجة التأثير السياسي على النظام القضائي.
Advertisement

وانطلقت المظاهرات في ساحة "هبيما" حيث تجمع حسب تقديرات المنظمين حوالي 15 ألف شخص، بعد ذلك، بدأ المتظاهرون في مسيرة نحو متحف تل أبيب، وبدأوا في مسيرة مشاعل ضد الحكومة.
وقالت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي في ساحة "بهيما": "يا لها من طاقات في ساحة هبيما خرجنا مع الآلاف من المتظاهرين الرائعين للتظاهر والصراخ بصوت واضح - لا يمكن تدمير بلادنا! سنواصل الكفاح من أجل ديمقراطيتنا".
 
وأعلن منظمو المظاهرة في وقت سابق أنه سيجتمع في ساحة "هبيما" جميع المعارضين "للانقلاب الذي قامت به حكومة المجرمين والذي يهدد بإيذاء جميع مواطني إسرائيل أينما كانوا، الذي سيحضره أيضا شخصيات عامة".
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-01-08
04:00 | 2023-01-08
03:30 | 2023-01-08
03:00 | 2023-01-08
02:30 | 2023-01-08
02:30 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website