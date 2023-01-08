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أكثر من 30 مصاباً في انهيار فندق شرقي تركيا

Lebanon 24
08-01-2023 | 01:00
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوكا أن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا عندما انهار السقف في فندق في مقاطعة قارص شمال شرق تركيا، في بلدة ساريكاميس.

وقال كوكا على "تويتر": "أصيب 32 شخصا نتيجة لانهيار سقف فندق في ساريكاميس، بقارص"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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وفقا لوزير الصحة، تم نقل تسعة من الجرحى إلى المستشفى وهم في حالة جيدة حاليا.
المصدر: سبوتنيك
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