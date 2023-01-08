أكثر من 30 مصاباً في انهيار فندق شرقي تركيا

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوكا أن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا عندما انهار السقف في فندق في مقاطعة قارص شمال شرق تركيا، في بلدة ساريكاميس.وقال كوكا على "تويتر": "أصيب 32 شخصا نتيجة لانهيار سقف فندق في ساريكاميس، بقارص"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وفقا لوزير الصحة، تم نقل تسعة من الجرحى إلى المستشفى وهم في حالة جيدة حاليا.