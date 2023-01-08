18
o
بيروت
16
o
طرابلس
2
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أكثر من 30 مصاباً في انهيار فندق شرقي تركيا
Lebanon 24
08-01-2023
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوكا أن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا عندما انهار السقف في فندق في مقاطعة قارص شمال شرق تركيا، في بلدة ساريكاميس.
وقال كوكا على "تويتر": "أصيب 32 شخصا نتيجة لانهيار سقف فندق في ساريكاميس، بقارص"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
Advertisement
وفقا لوزير الصحة، تم نقل تسعة من الجرحى إلى المستشفى وهم في حالة جيدة حاليا.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من هي الفنانة اللبنانية التي ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة؟ (صور)
Lebanon 24
من هي الفنانة اللبنانية التي ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة؟ (صور)
05:20 | 2023-01-07
07/01/2023 05:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يدمي القلوب.. والدة وديع جورج وسوف تبكي بحسرة (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يدمي القلوب.. والدة وديع جورج وسوف تبكي بحسرة (فيديو)
11:11 | 2023-01-07
07/01/2023 11:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مؤثرة لنجوم يبكون وديع وسوف.. وزياد برجي ينهمر بالدموع الى جانب سلطان الطرب (فيديو وصور)
Lebanon 24
مشاهد مؤثرة لنجوم يبكون وديع وسوف.. وزياد برجي ينهمر بالدموع الى جانب سلطان الطرب (فيديو وصور)
08:53 | 2023-01-07
07/01/2023 08:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل فيديو لجورج وسوف بعد وفاة نجله.. هكذا ظهر وسط المُعزّين
Lebanon 24
أوّل فيديو لجورج وسوف بعد وفاة نجله.. هكذا ظهر وسط المُعزّين
05:36 | 2023-01-07
07/01/2023 05:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً في السوق الموازية
09:40 | 2023-01-07
07/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2023-01-08
هل يستعد بن غفير لشن حرب دينية ضد الفلسطينيين؟
04:00 | 2023-01-08
بريطانيا: روسيا تعزز دفاعاتها تحسباً لهجوم أوكراني كبير
03:30 | 2023-01-08
تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور
03:00 | 2023-01-08
بايدن... هل يعلن ترشحه لولاية ثانية؟
02:30 | 2023-01-08
الهدنة انتهت... المعارك تعود الى اوكرانيا
02:30 | 2023-01-08
تعرفوا على مدة الخدمة العسكرية الإجبارية في عدد من الدول
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
08/01/2023 11:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
08/01/2023 11:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
08/01/2023 11:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact