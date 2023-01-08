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عودة جنود من ساحل العاج تم العفو عنهم بعد سجنهم في مالي

Lebanon 24
08-01-2023 | 01:30
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هبطت طائرة في مطار أبيدجان وعلى متنها 46 جندياً من ساحل العاج كان المجلس العسكري في مالي قد أصدر عفواً عنهم في الآونة الأخيرة.

ورفع كل جندي من العائدين لدى خروجه من الطائرة علماً صغيراً لساحل العاج وصافحوا الرئيس الحسن واتارا الذي كان في استقبالهم بالمطار.
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وكان المجلس العسكري في مالي قد أصدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عفواً عن الجنود الذين حكم عليهم بالسجن 20 عاماً في 30 كانون الأول بزعم محاولتهم تقويض أمن الدولة، مشيراً إلى الالتزام بالسلام والحوار.

وتم اعتقال هؤلاء الجنود في مطار باماكو عاصمة مالي في تموز، ووصف المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنود بأنهم مرتزقة في حين قالت ساحل العاج إنهم جزء من بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام.
المصدر: الشرق
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