Advertisement

عربي-دولي

الهدنة انتهت... المعارك تعود الى اوكرانيا

Lebanon 24
08-01-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1026782-638087592818807685.jpg
Doc-P-1026782-638087592818807685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعدما انتهت عند منتصف الليل، أوسع هدنة يعلن عنها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عاد القتال إلى محاور عدة.

فقد أعلن الجيش الروسي أن قواته تقدمت في مدينة سوليدار الاستراتيجية في محور باخموت بمنطقة دونيتسك.
Advertisement

وتقع سوليدار على مقربة من مدينة باخموت التي تحاول القوات الروسية منذ أشهر انتزاعها بدعم من مسلحي مجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية.

وأفادت أنباء أخرى عن سقوط 5 صواريخ روسية في خاركيف.

في حين استؤنف القصف الروسي في مدن أخرى من أوكرانيا.

وأعلنت سلطات زابوريجيا الموالية لموسكو، عن وقوع انفجارات في منشآت عسكرية أوكرانية شمالي المقاطعة.

كما أضافت أن الانفجارات طالت أيضا بنى تحتية أوكرانية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أعلن وقفاً للنار لمدة 36 ساعة بمناسبة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس.

لكن كييف أكدت أنها ليست ملزمة بأي هدنة لا يصحبها انسحاب روسي، مشيرة إلى هجمات روسية بمناطق عدة شرقا وجنوبا.

وأردفت أنها ستواصل محاولة استعادة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم أوكراني على محور دونيتسك ومقتل نحو 50 عسكريا أوكرانيا، كما تحدثت عن قصف أوكراني لمواقع الجيش الروسي في محور كراسني ليمان بمنطقة لوغانسك المجاورة.

في المقابل، اتهم رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في لوغانسك سيرغي غايداي القوات الموالية لروسيا بخرق الهدنة التي أعلنتها موسكو من طرف واحد، مؤكدا استمرار القوات الروسية في قصف المواقع الأوكرانية على أكثر من جبهة خلال الساعات الماضية.(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-01-08
04:00 | 2023-01-08
03:30 | 2023-01-08
03:00 | 2023-01-08
02:30 | 2023-01-08
02:00 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website