هل يستعد بن غفير لشن حرب دينية ضد الفلسطينيين؟

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لم يضيع وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد، إيتامار بن غفير، الوقت لإظهار من هو الزعيم. يوم الثلاثاء، بعد أيام من أداء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية، قام السياسي القومي المتطرف باقتحام المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "قام بن غفير بهذه الخطوة على الرغم من التقارير التي تفيد بأنه اتفق مع نتنياهو على تأجيل مثل هذه الزيارة خوفا من العواقب المحتملة. ولكن من سيحاسبه على اللعب بالنار؟ هل رئيس وزراء الذي يحتاج بشدة إلى دعم بن غفير للبقاء في السلطة حتى يتمكن من إصدار تشريع لإنهاء محاكمته بالفساد وإبعاده عن السجن؟ أم قوة الشرطة الإسرائيلية التي يسيطر عليها بن غفير نفسه بطريقة غير مسبوقة؟"وتابع الموقع، "استخدم بن غفير الزيارة ليشير لكل من أتباعه ونتنياهو أنه لا يجيب على أحد، وأنه لن يتنازل عن أيديولوجيته المتطرفة الخاصة بالتعصب اليهودي. كما أرسلت الزيارة رسالة أخرى: يبدو أن بن غفير مستعد لإثارة حرب دينية، من شأنها أن تثبت مرة وإلى الأبد قوة هذا النوع من التعصب والبلطجة اليهودية لإخضاع كل معارضة . مرت زيارة بن غفير، على الأقل حتى الآن، دون رد فعل فلسطيني كبير، على الرغم من أن حماس حذرت مسبقًا من أنها لن "تقف مكتوفة الأيدي"، وهددت "بالعنف المتفجر". كان بن غفير يختبر الوضع قبل القيام بأية اجراءات لاحقة. بالتأكيد سيعود قريبا باستفزازات أكبر. فخلال حملة الانتخابات العامة الإسرائيلية الأخيرة وبعدها، دعا اليهود إلى أن يكونوا قادرين على الصلاة في الموقع الإسلامي المقدس، وقال إنه سيطالب نتنياهو بإقرار ما يسميه "الحقوق المتساوية لليهود" هناك".ورأى الموقع أن "الخوف مما قد يفعله بن غفير بعد ذلك، ما لم يكبحه نتنياهو، كان جزءًا من سبب إشعال زيارته لعاصفة من الاحتجاج الدبلوماسي. واستدعى الأردن سفير إسرائيل للاحتجاج على اقتحام بن غفير للأقصى، في حين وصفت الولايات المتحدة، راعية إسرائيل، الزيارة بأنها "غير مقبولة". كما وأرجأت الإمارات زيارة نتنياهو المرتقبة. سوف يسعد بن غفير بمثل هذا التوبيخ غير الفعال. والسابقة التي استند إليها كانت الزيارة التي قام بها زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون إلى الأقصى في أيلول عام 2000 مدعوماً بألف عنصر من قوات الأمن الإسرائيلية، على خلفية معارضة شرطة القدس".وتابع الموقع، "أدى هذا التوغل إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية، الانتفاضة الثانية، والتي بررت سنوات من سحق القمع العسكري الإسرائيلي. قد يكون بن غفير يسعى لإثارة مواجهة مماثلة لتوفير ذريعة لإنهاء ما تبقى من السلطة الفلسطينية. ويمكن أن تكون هناك مكافأة سياسية داخلية أيضًا. مدعومًا بالفعل بموجة متجددة من الشوفينية اليهودية، إلى جانب الشرعية السياسية التي منحها نتنياهو له من خلال إيصال حزبه إلى الحكومة، ربما يأمل بن غفير في رؤية هذا السيناريو يتجدد مرة أخرى".وبحسب الموقع، "تماماً كما شارون، يرى بن غفير الأقصى على أنه قضية وطنية عليا. وحدد زفيكا فوغل، القائد العسكري الإسرائيلي السابق المسؤول عن غزة، هدف بن غفير، مشيرًا إلى أنه يمكن تحقيقه دون رد فعل فلسطيني: "لا ينبغي أن نتعامل مع زيارته على أنها شيء من شأنه أن يؤدي إلى التصعيد. لماذا لا تعتبره جزءًا من تحقيق سيادتنا اليهودية؟" ومع ذلك، في مواجهة نتنياهو الضعيف، يجب أن يأمل بن غفير في دفع سياسة شارون إلى أبعد من ذلك، ليس فقط تأكيد مبدأ الملكية اليهودية للمكان المقدس، ولكن أيضًا ترسيخ الواقع المادي للسيطرة اليهودية المطلقة. وهذا يشمل إعطاء الأولوية للعبادة اليهودية، كما يحدث الآن في الخليل في المسجد الإبراهيمي. مثل أنصاره، يريد بن غفير تدمير الموقع الإسلامي المقدس واستعادته كمعبد يهودي".وتابع الموقع، "في الوقت الحالي، يبدو أن بن غفير يستخدم نواب حزبه ليكونوا لسان حاله، حتى لا يعرض اتفاقه الائتلافي مع نتنياهو للخطر. فهو لا يحتاج إلى إشعال النار مباشرة في الأقصى. مع وجود قوات الشرطة الإسرائيلية تحت قيادته، ومع حليفه السياسي بتسلئيل سموتريتش المسؤول عن إدارة الاحتلال، لديه مجموعة كاملة من الوسائل الأخرى، لا سيما في القدس، لإثارة تأجيج السكان الفلسطينيين".وأضاف الموقع، "غالبًا ما يجد الغضب الفلسطيني منفذه في الأقصى بسبب دور الموقع المقدس كرمز ديني وقومي، خاصة بالنسبة لشعب محروم من أي رموز أخرى للأمة. إن أقرب حلفاء بن غفير السياسيين في حركة جبل الهيكل يصبون تركيزهم بالفعل على عيد الفصح في نيسان، والذي يصادف هذا العام منتصف شهر رمضان. وناشدوا الشرطة، كما يفعلون كل عام، للسماح لهم بالقيام بطقوس استفزازية، مثل التضحية بالحيوانات ، المرتبطة ببناء معبد يهودي مكان المسجد الأقصى. في كل عام، تحاول الشرطة إيقافهم؛ لكن هذا العام بن غفير هو من سيضع سياسة الشرطة".وختم الموقع، "سرعان ما أصبح بن غفير هو التيار الرئيسي الجديد في إسرائيل. واليوم، مع صلاحياته الوزارية وبرنامجه الوطني لتضخيم تحريضه، فإن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يتسبب في اندلاع حرب جديدة".