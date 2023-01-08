تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور

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أعلنت السلطات التركية تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة للسلامة الساحلية.وقال البيان إنه تم اغلاق المضيق أمام حركة السفن في كلا الاتجاهين، اعتبارا من الساعة 04.35 بالتوقيت المحلي جراء الضباب.وشهدت بعض المناطق في إسطنبول، من بينها منطقة المضيق، ضبابا كثيفا، بداية من ساعات الليل.وكانت تركيا قد أعلنت قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.