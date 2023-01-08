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عربي-دولي

بريطانيا: روسيا تعزز دفاعاتها تحسباً لهجوم أوكراني كبير

Lebanon 24
08-01-2023 | 04:00
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تعزز دفاعاتها في منطقتي زابوروجيا ولوغانسك بأوكرانيا، تحسباً لهجوم كبير من قوات كييف.

ورجحت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، أن يشكل تحقيق القوات الأوكرانية لتقدم كبير في زابوروجيا "تحدياً" "للجسر البري" الروسي الذي يربط منطقة روستوف الروسية وشبه جزيرة القرم.
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وأكدت الدفاع البريطانية في التقرير الذي نشرته على تويتر، أن التقدم الأوكراني في لوغانسك من شأنه أن يقوض هدف روسيا من العملية العسكرية التي شنتها أوائل فبراير الماضي المتمثل في "تحرير" دونباس.
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