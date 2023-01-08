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إقتصاد
دولة عربية قد تزيح الهند عن رأس قائمة "الاقتصاد الأسرع نموا"
Lebanon 24
08-01-2023
|
05:50
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من المرتقب أن تفقد الهند لقب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا هذا العام، بعد أن تضرر النمو من ضعف الطلب في الداخل والخارج، ليعطي المركز الأول إلى السعودية، حسب وكالة بلومبرغ.
ويُقدّر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في آذار، وفقا للتقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء يوم الجمعة. في حين كانت توقعات النمو بنسبة 6,8 في المئة من قبل بنك الاحتياطي الهندي، وكذلك متوسط التقدير في مسح بلومبرغ لخبراء الاقتصاد.
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ويأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8,7 في المئة في العام السابق، لينتقل الاقتصاد الهندي إلى المرتبة الثانية بعد نمو السعودية المتوقع بنسبة 7,6 في المئة، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. (الحرة)
إقتصاد
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