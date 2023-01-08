خلال ساعات.. قمر صناعي سيصطدم بالأرض (صورة)

يدخل قمر صناعي متقاعد تابع لوكالة الفضاء الأميركية، ناسا، الغلاف الجوي للأرض، مساء اليوم الأحد.



ويتوقع المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن القمر الصناعي المعروف باسم (Earth Radiation Budget Satellite)، أو اختصارا ERBS، ويبلغ وزنه 5400 رطل (2450 كيلوغرام)، سيعود إلى الأرض يوم الأحد نحو الساعة 6:40 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 11 مساء بتوقيت غرينتش).

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وكتب مسؤولو وكالة الفضاء الأميركية في تحديث مساء الجمعة: "تتوقع وكالة ناسا أن يحترق معظم القمر الصناعي أثناء انتقاله عبر الغلاف الجوي، ولكن من المتوقع أن تبقى بعض المكونات على قيد الحياة بعد إعادة الدخول. وخطر حدوث ضرر لأي شخص على الأرض منخفض للغاية – نحو 1 من 9400".

NASA’s retired Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) is expected to reenter Earth’s atmosphere after almost 40 years in space.



The @DeptofDefense currently predicts reentry at approximately 6:40 pm EST on Jan. 8.https://t.co/3VKDIqDh0X pic.twitter.com/WDpxOC3Hl4 — NASA Earth (@NASAEarth) January 6, 2023

ومن المتوقع أن يخترق القمر الصناعي، الغلاف الجوي ليلة الأحد، في الساعة 6:40 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (23:40 بتوقيت غرينتش)، مع هامش عدم يقين يزيد أو ينقص عن 17 ساعة، وفقا لوزارة الدفاع، التي ستواصل مع وكالة ناسا، مراقبة إعادة الدخول وتحديث التوقعات.



ومع ذلك، فإن شركة Aerospace Corp التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، ترجح أن يسقط الحطام الفضائي صباح يوم الاثنين، ويستغرق ما يزيد أو ينقص عن 13 ساعة خلال هذه العملية، على طول مسار يمر فوق إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ومناطق أقصى غرب أميركا الشمالية والجنوبية. (العربية)