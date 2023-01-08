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عشرات القتلى والجرحى في حادث مروري شرقي الصين

Lebanon 24
08-01-2023 | 06:30
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قتل 17 شخصاً وأصيب 22 بجروح، الأحد، في حادث مروري في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكومية عن السلطات المحلية أن "الحادث تسبب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين". 
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وأشارت إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أن التحقيق جار لكشف سبب الحادث.

ولاحقا، أصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إن المنطقة تشهد "طقسا ضبابيا". 

وقالت إن "الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدي بسهولة إلى وقوع حوادث مرورية".

ويأتى هذا تزامنا مع حركة نقل كثيفة تتوقعها البلاد بعودة الملايين من سكان المدن إلى مناطقهم الريفية بمناسبة السنة القمرية الجديدة التي تحل في 22 من كانون الثاني الجاري.

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