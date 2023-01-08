Advertisement

عربي-دولي

بسبب "خطأ".. إيران تخفض صادراتها من الغاز إلى تركيا بنسبة 70%

Lebanon 24
08-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1026870-638087805811559206.jpg
Doc-P-1026870-638087805811559206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خفضت إيران صادرات الغاز إلى تركيا بنسبة 70 في المئة بسبب "خطأ" قبل ذروة الطلب في فصل الشتاء، وذلك بحسب ما ذكرت شركة تشغيل الشبكة المملوكة للدولة في تركيا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب قالت، السبت، إن كمية الغاز التي يتم ضخها إلى تركيا انخفضت اعتباراً من 1 كانون الثاني بسبب عطل في الشبكة الإيرانية، مضيفة أن السلطات التركية حثت إيران على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.
Advertisement

وقالت بوتاس إن تركيا اتخذت احتياطات لمنع تعطل استخدام الغاز في جميع أنحاء البلاد خلال فصل الشتاء، ويتم استخدام الغاز في التخزين لتلبية الطلب.

وإيران هي ثاني أكبر مورد للغاز لتركيا بعد روسيا، حيث شحنت 9.43 مليار متر مكعب في عام 2021، وفقا لبيانات هيئة تنظيم الطاقة التركية.

وفي كانون الثاني 2022، قطعت إيران صادرات الغاز إلى تركيا لمدة أسبوعين تقريبا بسبب تسرب، مما أجبر تركيا على قطع إمدادات الطاقة عن الصناعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-01-08
11:33 | 2023-01-08
11:30 | 2023-01-08
11:00 | 2023-01-08
10:30 | 2023-01-08
10:00 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website