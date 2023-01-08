بسبب "خطأ".. إيران تخفض صادراتها من الغاز إلى تركيا بنسبة 70%

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خفضت إيران صادرات الغاز إلى تركيا بنسبة 70 في المئة بسبب "خطأ" قبل ذروة الطلب في فصل الشتاء، وذلك بحسب ما ذكرت شركة تشغيل الشبكة المملوكة للدولة في تركيا.وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب قالت، السبت، إن كمية الغاز التي يتم ضخها إلى تركيا انخفضت اعتباراً من 1 كانون الثاني بسبب عطل في الشبكة الإيرانية، مضيفة أن السلطات التركية حثت إيران على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.وقالت بوتاس إن تركيا اتخذت احتياطات لمنع تعطل استخدام الغاز في جميع أنحاء البلاد خلال فصل الشتاء، ويتم استخدام الغاز في التخزين لتلبية الطلب.وإيران هي ثاني أكبر مورد للغاز لتركيا بعد روسيا، حيث شحنت 9.43 مليار متر مكعب في عام 2021، وفقا لبيانات هيئة تنظيم الطاقة التركية.وفي كانون الثاني 2022، قطعت إيران صادرات الغاز إلى تركيا لمدة أسبوعين تقريبا بسبب تسرب، مما أجبر تركيا على قطع إمدادات الطاقة عن الصناعة.