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عربي-دولي

سوق السلاح في أوكرانيا.. هكذا سيُؤثر على "قتال داعش" عام 2023!

Lebanon 24
08-01-2023 | 13:00
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يصب طول أمد حرب أوكرانيا في انتعاشة كبيرة متوقعة للجماعات الإرهابية بآسيا وإفريقيا خلال العام الجديد، مع انشغال القوى الكبرى في الحرب، وانحراف شحنات أسلحة مميزة عن مسارها في جبهة القتال إلى مخازن الإرهابيين.
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ويقول خبراء لموقع "سكاي نيوز عربية" إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جعلت أوروبا وواشنطن تهملان ملف الإرهاب الذي عاود الانتشار بقوة في عام 2022، ويواصل تهديداته مع مطلع 2023، مع الانتشار المكثف لتنظيماته في غرب إفريقيا، وضربات داعش في العراق وأفغانستان الأيام الأخيرة.

وتزحف الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت شباط 2022، نحو عامها الأول على وقع انقسام دولي حاد لم يحدث منذ انتهاء الحرب الباردة، ما بين جبهتي روسيا والغرب، واستنزاف اقتصاد دول العالم بينهما.

ساحة عمليات الإرهاب

يمكن القول بملء الفم بأن القارة الإفريقية وأفغانستان، إلى جانب العراق، صارت أرض العمليات المركزية لـ"داعش" في العام المنتهي، وخلال العام الجديد، وذلك بحسب الباحث المتخصص في شؤون الإرهاب والجماعات المسلحة، أحمد سلطان.

ولفت إلى أن "بدلًا من أن يستغل العالم وقواه الدولية الفاعلة، ومنها أميركا، حالة الاقتتال بين داعش والقاعدة على النفوذ في بعض المناطق مثل الساحل الإفريقي جنوبي الصحراء، انغمست واشنطن في حرب أوكرانيا "كأنه تعمد لصنع أزمات أكثر قوة عالميا، تضاف لأوجاع الحرب".

سوق السلاح

في تلك الزاوية، ينبه الباحث الروسي في تاريخ العلاقات الدولية سولونوف بلافريف، إلى أن جميع صفقات السلاح التي وصلت إلى كييف وقعت ضحية لمافيا السلاح وبيعت للجماعات والتنظيمات الإرهابية.

بذلك، فإن الجماعات الإرهابية تستفيد من سلاح واشنطن بطريقة غير مباشرة لتقوية فروعها وأذرعها؛ ما يسمح لأميركا بالتدخل في شؤون الدول مرة أخرى وبالأخص إفريقيا، حسب توقع بلافريف.

يضيف الباحث الروسي أن هذا الوضع يعني استمرار حالة التأزم في عدة دول، لا سيما في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا؛ بما يوفر بيئة خصبة لنمو النشاط العملياتي لتنظيمات العنف والإرهاب.

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