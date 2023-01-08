الجيش العراقي: اعتراض طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد

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وأضافت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات. وفي مقابل ذلك، فقد ذكرت المصادر أنه لم ترد أنباء عن أضرار أو ضحايا.وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها إسقاط طائرة مسيرة فوق القاعدة الموجودة في محافظة الأنبار غربي العراق.وفي نيسان الماضي، أسقطت الأنظمة الدفاعية في القاعدة طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة.وتعرضت هذه القاعدة مرارا لهجمات كانت غالبا ما تنسب إلى ميليشيات عراقية موالية لإيران.وفي 8 كانون الثاني 2020، قامت إيران بقصف قاعدتي عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في إقليم كردستان العراق، ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر ذاته.