16
o
بيروت
15
o
طرابلس
6
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في دولة قريبة من لبنان.. "علي بابا" الصينية تخطط لاستثمار مليار دولار
Lebanon 24
08-01-2023
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت صحيفة تركية عن مايكل إيفانز رئيس مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية قوله إن المجموعة تخطط لإنشاء مركز لوجستي في مطار إسطنبول ومركز بيانات بالقرب من العاصمة التركية أنقرة باستثمار يتجاوز مليار دولار.
Advertisement
وفي مقابلة مع صحيفة صباح التركية، قال إيفانز إن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأنها ترى تركيا قاعدة إنتاج قوية للغاية.
وتابع: "لدينا خطة استثمارية جادة في مطار إسطنبول. يمكننا تقييم خطط للصادرات الإلكترونية من هنا إلى أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأقصى. نخطط لاستثمار أكثر من مليار دولار".
وتدعم علي بابا منصة ترينديول، وهي واحدة من أشهر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا.
وقال إيفانز إنّ "سبب اختيارنا لترينديول كان لأن تقنياتها متقدمة وإمكانياتها رائعة"، وأضاف: "سنجعل هذا المكان قاعدة لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا قالت رولا شامية عن وديع جورج وسوف (فيديو)
Lebanon 24
ماذا قالت رولا شامية عن وديع جورج وسوف (فيديو)
13:02 | 2023-01-07
07/01/2023 01:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. إليكم ما ستفعلهُ المصارف بشأن أوراق الليرة
Lebanon 24
قريباً.. إليكم ما ستفعلهُ المصارف بشأن أوراق الليرة
14:20 | 2023-01-07
07/01/2023 02:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طلبَ بشار الأسد بشأن جنازة وديع جورج وسّوف في سوريا؟
Lebanon 24
ماذا طلبَ بشار الأسد بشأن جنازة وديع جورج وسّوف في سوريا؟
05:10 | 2023-01-08
08/01/2023 05:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"راح وديع".. فيديو يُبكي الحجر لجورج وسوف مع زوجته!
Lebanon 24
"راح وديع".. فيديو يُبكي الحجر لجورج وسوف مع زوجته!
13:35 | 2023-01-07
07/01/2023 01:35:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالليرة.. هكذا ستُصبح رواتبكم بعد تطبيق الموازنة (فيديو)
Lebanon 24
بالليرة.. هكذا ستُصبح رواتبكم بعد تطبيق الموازنة (فيديو)
15:05 | 2023-01-07
07/01/2023 03:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2023-01-08
أوكرانيا تعلن عودة 50 جندياً في عملية تبادل أسرى مع روسيا
11:33 | 2023-01-08
إيطاليا ترفض رسو سفينة أنقذت مهاجرين
11:30 | 2023-01-08
هل تُصبح الحرب الباردة الثانية حرباً عالمية ثالثة في 2023؟
11:00 | 2023-01-08
الحرب مستمرة... أوكرانيا تواجه بالقنابل الصغير وروسيا تتقدم بدباباتها
10:30 | 2023-01-08
مع ارتفاع الأسعار.. أميركا ترجئ إعادة بناء الاحتياطي النفطي
10:00 | 2023-01-08
العراق.. الكشف عن قضية فساد بأكثر من 700 مليون دينار
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
08/01/2023 19:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
08/01/2023 19:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
08/01/2023 19:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact