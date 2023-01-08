Advertisement

عربي-دولي

إيران.. أحكام بسجن 4 أشخاص حضوا على الإضراب دعماً للاحتجاجات

Lebanon 24
08-01-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1026877-638087823059111981.jpg
Doc-P-1026877-638087823059111981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن القضاء الإيراني إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة في حق 4 أشخاص على خلفية دعوتهم الى الإضراب دعماً للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني.
 
 وهي المرة الأولى تعلن فيها السلطة القضائية إصدار أحكام مرتبطة بتهمة من هذا القبيل، مذ أن اندلعت في 16 أيلول، احتجاجات إثر وفاة أميني.
Advertisement

وأوضح مسؤول السلطة القضائية في محافظة هرمزكان (جنوب) مجتبى قهرماني أنه تم إصدار الأحكام الابتدائية بحق أربعة أشخاص حضّوا السائقين على الإضراب في كانون الأول، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء.
 
وأشار الى أنه تم الحكم على أحد المتهمين بالسجن عشرة أعوام، وآخر بالسجن خمسة أعوام لتشكيل مجموعة (...) بهدف الإساءة الى أمن البلاد.
 
الى ذلك، صدر حكم بالسجن عاما واحدا بحق كل من المتّهَمَين الآخرَين، وغرامة مالية "لتحطيمهما زجاج شاحنات".
 
واعتمد المحتجون في الآونة الأخيرة أسلوب الدعوة الى ثلاثة أيام من الإضرابات في مختلف مدن الجمهورية الإسلامية لدعم الحركة الاحتجاجية التي تقترب من اتمام شهرها الرابع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-01-08
11:33 | 2023-01-08
11:30 | 2023-01-08
11:00 | 2023-01-08
10:30 | 2023-01-08
10:00 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website