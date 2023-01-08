إيران.. أحكام بسجن 4 أشخاص حضوا على الإضراب دعماً للاحتجاجات

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أعلن القضاء الإيراني إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة في حق 4 أشخاص على خلفية دعوتهم الى الإضراب دعماً للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني.وهي المرة الأولى تعلن فيها السلطة القضائية إصدار أحكام مرتبطة بتهمة من هذا القبيل، مذ أن اندلعت في 16 أيلول، احتجاجات إثر وفاة أميني.وأوضح مسؤول السلطة القضائية في محافظة هرمزكان (جنوب) مجتبى قهرماني أنه تم إصدار الأحكام الابتدائية بحق أربعة أشخاص حضّوا السائقين على الإضراب في كانون الأول، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء.وأشار الى أنه تم الحكم على أحد المتهمين بالسجن عشرة أعوام، وآخر بالسجن خمسة أعوام لتشكيل مجموعة (...) بهدف الإساءة الى أمن البلاد.الى ذلك، صدر حكم بالسجن عاما واحدا بحق كل من المتّهَمَين الآخرَين، وغرامة مالية "لتحطيمهما زجاج شاحنات".واعتمد المحتجون في الآونة الأخيرة أسلوب الدعوة الى ثلاثة أيام من الإضرابات في مختلف مدن الجمهورية الإسلامية لدعم الحركة الاحتجاجية التي تقترب من اتمام شهرها الرابع.