Advertisement

عربي-دولي

العراق.. الكشف عن قضية فساد بأكثر من 700 مليون دينار

Lebanon 24
08-01-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1026879-638087825523740905.jpg
Doc-P-1026879-638087825523740905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الأحد، عن قضية فساد بأكثر من 700 مليون دينار بإذاعة وصحة الديوانية.

وذكر بيان للهيئة أن "دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن صرف مبلغ 375 مليون دينار (257 ألف دولار) من قبل مدير إذاعة الديوانية خلافا للقانون"، مبينة أن "العملية تمت دون سندات صرف أو وجود ما يؤيد ذلك".
Advertisement

وأفادت الدائرة "بضبط العقد المبرم بين إذاعة الديوانية مع إحدى الشركات"، مشيرة إلى أن "المبلغ المصروف كرواتب للعاملين في الإذاعة، يمثل قيمة إيجار برج مشيد على بناية الإذاعة لمدة خمس سنوات"، منوهة بأن "الهيئة أعلنت أواخر شهر آب الماضي عن ضبط مسؤول حسابات إذاعة الديوانية (FM)، لتلاعبه في قوائم صرف رواتب العاملين في الإذاعة، إضافة إلى قيامه بالتوقيع بدلا عنهم".

وكشفت عن عملية ثانية تمثلت بـ"قيام دائرة صحة الديوانية بصرف مبلغ 330 مليون دينار (226 ألف دولار) لتجهيز مستشفى النسائية والأطفال في المحافظة بـ 10 حاضنات خدج تمت المغالاة في أسعار شرائها، فضلا عن وجود اختلاف في المنشأ عن المذكور في عقد التجهيز"، مبينة أنه "تم تسلّم الحاضنات، بالرغم من وجود مخالفات في العقد".

وأفادت بـ"قيام مدير عقارات الدولة في المحافظة بمنح الموافقات، لتشييد معمل غاز على قطعة أرض، بالرغم من كونها خارج صلاحيته، إضافة إلى أن القطعة مثقلة بحقوق تصرفية لأصحاب العلاقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-01-08
11:33 | 2023-01-08
11:30 | 2023-01-08
11:00 | 2023-01-08
10:30 | 2023-01-08
09:46 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website