ماذا طلب الأمير هاري من ميغان ماركل في أوّل لقاء لها مع والده؟

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كشف الأمير هاري في أحد أجزاء كتابه الجديد Spare أنه كان حريصا وقت تقديمه ميغان ماركل لوالده للمرة الأولى لتبدو أمامه بإطلالة معينة لضمان تقبلها وموافقته عليها.وأوضح هاري أنه اتفق مع ميغان على تسريح خصل شعرها البنية للأسفل، بنفس الطريقة التي يحبها والده، كما طلب منها ألا تكثر من المكياج، لأن والده لا يحب ذلك.وعن تلك اللحظة التي قابلت فيها ميغان والده تشارلز، قال هاري: "بدت ميغان في تلك المقابلة بمظهر جميل، فإلى جانب ضبطها تسريحة شعرها ومكياجها، فإنها كانت ترتدي تنورة طويلة منقوشة بالورود".والمثير في الأمر هو كشف هاري عن قيامه مع ميغان بإجراء عدة بروفات لتلك المقابلة التي أجرتها مع تشارلز، إذ طلب منها أن تبادر بالانحناء أمامه، وأن تبدأ في مخاطبته بـ"صاحب السمو الملكي" أو "سيدي" وأن تُقبّله فقط لو أبدا هو استعداده لذلك. (فوشيا)