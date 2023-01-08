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صحة

أشرس متحورات "أوميكرون"... ما هي سلالة "كراكن"؟

Lebanon 24
08-01-2023 | 07:43
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ذكرت منظمة الصحة العالمية أن سلالة أوميكرون XBB.1.5 "أكثر متغير فرعي قابل للانتقال حتى الآن".

ويتوقع الخبراء أن سلالة أوميكرون الجديدة XBB.1.5، التي يطلق عليها اسم "Kraken"، ستتسبب في موجة كوفيد الرئيسية التالية، وذلك بفضل قدرتها على الهروب المناعي وقابلية انتقال عالية للغاية.
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ويدرس الباحثون في ما إذا كان لـ"إكس بي بي.5.1" خصائص أخرى مثيرة للقلق، مثل القدرة على التسبب في مرض أكثر حدة. وقالت عالمة الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف إنه حتى الآن لا يوجد دليل على ذلك، إلا أن ما هو معروف هو أن سلالة كراكن هي تواصل إرث أوميكرون المتمثل في التكاثر المتنوع، الذي ينتشر ويتجنب المناعة من العدوى والتحصين السابقين، بسهولة متزايدة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم إطلاقه عالميًا إلا مؤخرًا، إلا أن متحور كراكن كان موجودًا منذ فترة، وتم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في 22 تشرين الاول، وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ECDC.

ومن المقدر أن يتميز متحور كراكن بنسبة نمو تبلغ حوالي 140٪ مقارنة بالمتغيرات المتداولة الأخرى، حسبما ذكر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض في تقرير صدر حديثًا، في حين أنه على الرغم من التوقعات بأن يصبح "كراكن" هو المهيمن في الولايات المتحدة، إلا أن نموا مغايرا متوقعا في أوروبا، حيث "لوحظت اختلافات كبيرة في تداول المتغير بين أميركا الشمالية وأوروبا عدة مرات خلال الوباء". (العربية)

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