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عربي-دولي

بينها دولة عربية.. تعرفوا على مُدة الخدمة العسكرية الإجبارية في بعض الدّول

Lebanon 24
08-01-2023 | 16:00
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تلزم عدد من الدول مواطنيها بأداء "الخدمة العسكرية الإجبارية" والتي تختلف مدتها من دولة إلى أخرى.

وفي كوريا الشمالية تمتد مدة الخدمة العسكرية الإجبارية ما بين 8 إلى 10 سنوات، وفقا لموقع "ستاتيستا" الإحصائي.
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وتفرض مصر خدمة إجبارية على مواطنيها تمتد ما بين 12 إلى 36 شهرا، بينما تبلغ مدة الخدمة العسكرية في إسرائيل 32 شهرا.

ويتصدر الجيش المصري قائمة أقوى جيوش الدول العربية في عام 2023، وجاءت مصر في المركز الـ14 عالميا بين الأقوى في العالم، وفقا لتصنيف "غلوبال فاير باور".

وفي إيران يتم إجبار المواطنين على أداء الخدمة العسكرية لفترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا، فيما تفرص كوريا الجنوبية على المواطنين أداء الخدمة لفترة تتراوح ما بين 18 إلى 21 شهرا.

أما في إرتيريا فتتراوح مدة الخدمة العسكرية ما بين 6 إلى 18 شهرا، بينما تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا في تركيا.

وتحتل تركيا المرتبة الـ11 بين أقوى الجيوش على مستوى العالم، حسب تصنيف "غلوبال فاير باور" للعام 2023.

وفي تايوان تصل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 4 أشهر، لكنها سوف تتمدد لمدة عام واحد، مع استمرار تصاعد التوترات مع الصين، حسب "ستاتيستا".

وكانت تايوان في السابق، تفرض على مواطنيها أداء خدمة عسكرية إلزامية لمدة عامين، ولكن تم تقليصها تدريجيا إلى أربعة أشهر اعتبارا من عام 2013. (الحرّة)
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