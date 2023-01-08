روسيا تكثف من قصفها.. هل يدفع زيلينسكي ثمن رفض هدنة بوتين؟





ومع استئناف القصف الروسي، تركز إصرار موسكو عقب انتهاء الهدنة على محيط دونيتسك، حيث سمع دوي أربعة انفجارات في خاركيف، بالإضافة إلى سلسلة من الانفجارات في كراماتورسك، وباخموت.

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فماذا تنوي موسكو عقب انتهاء الهدنة التي أعلنت من جانبها؟ وهل سيعاقب زيلينسكي على رفضها؟ ليلة عنيفة شهدتها كييف ومعظم جبهات القتال في شرق أوكرانيا عقب انتهاء المهلة الروسية الخاصة بأعياد الميلاد والتي كانت مدتها 36 ساعة ورفضتها أوكرانيا.ومع استئناف القصف الروسي، تركز إصرار موسكو عقب انتهاء الهدنة على محيط دونيتسك، حيث سمع دوي أربعة انفجارات في خاركيف، بالإضافة إلى سلسلة من الانفجارات في كراماتورسك، وباخموت.فماذا تنوي موسكو عقب انتهاء الهدنة التي أعلنت من جانبها؟ وهل سيعاقب زيلينسكي على رفضها؟

وعقب انتهاء المهلة بدقائق انطلقت صافرات الإنذار للغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا وبالأخص مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك، وهنا يقول فوروجتسوف ستاريكوف الباحث الروسي في مؤسسة "فولسك" العسكرية، إن كييف عملت خلال الساعات الماضية على ممارسة أقصى درجات الاستفزاز.

وأوضح الباحث الروسي في مؤسسة "فولسك" العسكرية، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن جميع محاولات كييف خلال الساعات الماضية بدأ الرد عليها بالفعل بقصف مضاعف بعد دقائق من انتهاء المهلة، بخلاف عدة محاور أخرى أبرزها:



- تكثيف قوة النيران البحرية خلال الساعات القادمة بعد الدفع بقطع حديثة خلال الأيام الماضية.

- تضييق الخناق على قوات كييف في محيط باخموت وبالأخص بعد التقدم التي أحرزته موسكو هناك.

- تضاعف قوة النيران وإحراز تقدمات على الأرض هو السبيل الوحيد لإجبار كييف على التفاوض.

وأضاف ستاريكوف، أن رفض أوكرانيا للهدنة بعد تصريحات الغرب وواشنطن يثبت أن القرار ليس في كييف بل في واشنطن وقاعات الناتو.

من جانب واشنطن، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة قلقة من أن روسيا يمكن أن تستغل الهدنة لإعادة ترتيب قواتها وتعزيز هجومها القادم؛ وقال برايس: "بالنظر لخريطة الصراع نجد أن موسكو بحاجة لترتيب الأوراق".



فهل قامت موسكو بترتيب أوراقها؟ وللإجابة هنا يقول نعومكن بورفات المتخصص بالسياسية الدولية في جامعة تافريسكي الأوكرانية، إن هذا هو الهدف الرئيسي من الهدنة الروسية تحت ستار أعياد الميلاد، بحد وصفه.



وأوضح نعومكن بورفات في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس فلاديمير بوتن تلقى ضربات موجعة في أرض المعركة خلال الأيام الماضية على عكس الخطة الروسية التي كانت تهدف لتكثيف القصف وحسم وتأمين الأقاليم التي ضمتها خلال الأيام الأولى من العالم وهذا لم يحدث. (سكاي نيوز عربية)