ردا على هجوم "بداية العام".. بيان روسي عن "ضربة انتقامية"

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أعلنت موسكو، الأحد، أن جيشها نفذ "ضربة انتقامية" في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، ردا على مقتل 89 جنديا روسيا في ماكيفكا.وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي "ردا على الضربة الإجرامية لنظام كييف في الدقائق الأولى من يناير 2023 (..) نفذت القوات الروسية عملية انتقامية" موضحة انها استهدفت ثكنتين.وأضافت: "أكثر من 600 عسكري أوكراني قتلوا" نتيجة ضربة استهدفت جنودا لكييف متمركزين في مبنيين في كراماتورسك. ولم يتسن لوكالة فرانس برس التأكد على الفور من صحة التقرير.ولم تحدد الوزارة التاريخ الدقيق لهذه العملية. (الحرة)