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عربي-دولي

إيطاليا ترفض رسو سفينة أنقذت مهاجرين

Lebanon 24
08-01-2023 | 11:33
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رفضت  الحكومة الإيطالية طلباً من سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، بالرسو في ميناء آمن يكون أقرب للمكان الذي أنقذت فيه 73 مهاجراً.

ويعد هذا الخلاف جزءا من حالة الشد والجذب المستمرة منذ فترة بين الحكومة اليمينية الإيطالية، والمنظمات غير الحكومية حول مكان إنزال المهاجرين الذين يجري انتشالهم من البحر المتوسط.
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وحصلت سفينة جيو بارنتس، التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، على تصريح السبت من روما بالرسو في ميناء أنكونا بوسط إيطاليا على الساحل الشرقي للبلاد، بعيداً عن صقلية حيث يجري إنزال المهاجرين عادة بعد أن تنقذهم سفن المنظمات غير الحكومية.
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