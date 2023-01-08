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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن عودة 50 جندياً في عملية تبادل أسرى مع روسيا

Lebanon 24
08-01-2023 | 12:00
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أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأحد، عودة 50 جندياً خلال عملية تبادل أسرى مع روسيا خلال الصراع المستمر منذ 10 أشهر.

وفي 31 ديسمبر الماضي، قالت روسيا وأوكرانيا، إنهما أفرجتا عن أكثر من 200 جندي، في عملية تبادل للأسرى بين الجانبين.
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