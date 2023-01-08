أوكرانيا تعلن عودة 50 جندياً في عملية تبادل أسرى مع روسيا

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أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأحد، عودة 50 جندياً خلال عملية تبادل أسرى مع روسيا خلال الصراع المستمر منذ 10 أشهر.وفي 31 ديسمبر الماضي، قالت روسيا وأوكرانيا، إنهما أفرجتا عن أكثر من 200 جندي، في عملية تبادل للأسرى بين الجانبين.