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وفد برلماني ألماني رفيع يزور تايوان

Lebanon 24
08-01-2023 | 12:30
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توجه وفد برلماني ألماني رفيع المستوى إلى تايوان، الأحد، تمهيداً لزيارة وزارية مرتقبة في فترة لاحقة من السنة، في خطوة من شأنها أن تؤجّج التوترات مع الصين.

ونشر عضو الحزب الديمقراطي الحرّ "إف دي بي" والمشارك في الائتلاف الحكومي، يوهانيس فوجل، صورة عبر تويتر له ولزميلته في الحزب ماري أجنيس شتراك تسيمرمان مع تعليق "في الطائرة إلى تايوان".
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وتأتي هذه الزيارة كبادرة "تضامن" مع تايوان التي تتمتّع بحكم ذاتي، والتي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، وفقاً لما ذكرته شتراك تسيمرمان رئيسة لجنة الدفاع البرلمانية.

ومن المرتقب أن يعقب ذلك زيارة لوزيرة التعليم بيتينا شتارك فاتسينجر من الحزب الديمقراطي الحرّ في الربيع، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لوكالة "فرانس برس".
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