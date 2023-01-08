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حكم بالسجن 5 سنوات على فائزة هاشمي رفسنجاني

Lebanon 24
08-01-2023 | 13:00
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صدر حكم بالسجن 5 سنوات بحق فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني.

وبحسب موقع "بارسينه"، انعقدت محكمة اليوم للنظر في التهم الموجهة لفائزة هاشمي رفسنجاني، وحكمت عليها بالسجن 5 سنوات.
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هذا وكانت المحكمة الابتدائية في الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالسجن على فائزة هاشمي رفسنجاني.

وحُكم حينها على فائزة هاشمي رفسنجاني بالحبس 6 أشهر ومنعها لمدة 5 سنوات من الأنشطة السياسية والثقافية والصحافية لارتكابها "جريمة النشاط الدعائي ضد النظام".

يذكر أن فائزة هاشمي رفسنجاني (59 عاماً) هي عضو في حزب "كوادر البناء" الإصلاحي.

وكان قد تم توقيف رفسنجاني في أيلول الماضي بشبهة "التحريض" على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في 16 أيلول بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس. (العربية)
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