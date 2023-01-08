وصول نحو 200 لاجئ من الروهينجا إلى إندونيسيا

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أعلنت الشرطة الإندونيسية، أن قارباً خشبياً يقلّ نحو 200 لاجئ من الروهينجا، معظمهم من النساء والأطفال، وصل إلى الساحل الغربي للبلاد.وأضاف رئيس الشرطة المحلية إروان فهمي رملي، أن القارب وصل على متنه 69 رجلاً و75 امرأة و40 طفلاً، إلى شاطئ في إقليم آتشيه الواقع في أقصى غرب البلاد.وأشار رملي إلى أن هذا القارب هو خامس قارب يحمل لاجئين روهينجا ويصل إلى إندونيسيا منذ تشرين الثاني الماضي.