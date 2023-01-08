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عربي-دولي

الناتو يتوقع انضمام السويد وفنلندا في 2023

Lebanon 24
08-01-2023 | 15:00
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الأحد، أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الناتو اعتباراً من عام 2023، لكنه أشار إلى أن القرار رهن بالبرلمانين التركي والمجري.

وقال ينس ستولتنبرج في حديث لوكالة "فرانس برس": "أتوقع أن تتم عملية الانضمام في 2023، لكنني لا أضمن التاريخ الدقيق، لأنه بالطبع قرار سيادي للبرلمانين التركي والمجري اللذين لم يصادقا على الاتفاقية بعد".
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وأضاف: "أجرينا مفاوضات وكانت متطلبة في يوليو الماضي، عندما اتفقت تركيا وفنلندا والسويد على مذكرة مشتركة وصفت فيها كيفية تكثيف تعاونها فيما يتعلق بتصدير الأسلحة، وأيضاً مثلاً مكافحة الارهاب".

وتابع: "احترمت فنلندا والسويد هذا الاتفاق، وتعهدتا بوضوح بالتعاون على الأجل الطويل مع تركيا حول هذه المسائل. بالتالي آن الأوان لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الانضمام والمصادقة على بروتوكول الانضمام".
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